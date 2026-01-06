中巴新聞公報貶我主權 外交部譴責荒唐言論

中國與巴基斯坦外長發布「聯合新聞公報」，外交部今天(6日)嚴正譴責中國政府持續在國際間散播貶損我國主權的荒唐及扭曲言論，並對巴基斯坦政府一再屈從、順應中國威權行徑表達高度遺憾，同時呼籲巴基斯坦切勿一再為中國的言論背書。

中國外長王毅於4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾(Muhammad Ishaq Dar)共同主持中巴第七次外長戰略對話並發表聯合新聞公報，聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，我外交部嚴正譴責其嚴重悖離事實的相關內容。

外交部表示，任何國家都無權也不可能藉由所謂聯合新聞公報否認台灣客觀存在的事實，呼籲巴基斯坦切勿一再扈從中方罔顧事實，以及為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)中華人民共和國從未統治過台灣，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。』

外交部重申台灣主權屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來，全球的和平穩定與繁榮必須由各國共同守護。

外交部強調，台灣做為國際社會的良善力量，將持續堅定捍衛自由民主價值，並與所有民主陣營夥伴加強合作，共同遏制威權擴張，守護台海和平安全，並維護印太地區的自由與穩定。