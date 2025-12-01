中巴行駛南庄山區禁行路段 2勇警逮1車22失聯移工

南庄分駐所2名警員，攔查1車22名失聯移工緊急呼叫分局支援人力。（圖：警方提供）

苗栗縣警局頭份分局南庄分駐所警員，30日下午在南庄鄉山區，發現一輛中型巴士違規行駛禁止行駛路段，2名警員上前攔查赫然發現車內竟有22名失聯移工。由於移工人數眾多，2名警員通報分局支援，出動多輛警車才將22名移工載下山。初步調查，這群失聯移工是何姓地主找來山區採收野薑，全案警方則是依違反就業服務法移請移民署苗栗專勤隊處理。

中型巴士違規行駛南庄山區，車內滿載失聯移工。（圖：警方提供）

南庄分駐所巡佐廖國正和警員賴致寧，30日下午3點20分，在南庄執行交整勤務，於南庄鄉苗21線13K處發現一輛中型巴士行駛禁行路段，2名警員上前攔查，赫然發現車內除了駕駛之外，其餘22名乘客都是泰國和越南籍移工，而且都是失聯移工。

這群失聯移工看到警方登上巴士盤查，個個面面相覷。由於人數眾多，2名警員也立即通報分局支援警力，陸續將22名移工全載回調查，經查證後確認全數移工都是失聯移工，總計泰國籍12人（男性5人、女性7人）及越南籍10人（男性3人、女性7人）。這群移工分別從嘉義梅山和伸港被載往南庄鄉東河村陸家地區採收野薑，由何姓地主所聘僱。

頭份警分局長郭譯隆表示，近來查獲失聯移工人數大幅增多，其中假觀光真打工情事層出不窮，並衍生出非法打工、賣淫等情事發生，造成治安隱憂。警方也呼籲民眾不要雇用非法移工助長歪風，如有發現疑似失聯移工請向專勤隊或警方通報查緝，以淨化社會之治安。

22名失聯移工警方在偵訊後則移請移民署苗栗專勤隊處理。（彭清仁報導）