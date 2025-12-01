中巴違規被警攔查！車上22名乘客全被上銬帶走 超扯原因曝光

記者陳佳鈴／苗栗報導

巴士在禁行路段出現，已違反交通規定，攔停後發現司機神情緊張、對於車內乘客狀況語焉不詳。（圖／翻攝畫面）

苗栗警方昨(11月30日)下午大有斬獲！頭份警分局南庄分駐所巡佐廖國正與警員賴致寧執行交通安全取締勤務時，發現一輛中型巴士行駛於苗21線13公里處的禁行路段，行跡相當可疑。警方立即上前攔查，孰料車內竟擠滿22名外籍人士全部是失聯移工，場面令人震驚。

警方表示，事件發生於當日15時20分。巴士在禁行路段出現，已違反交通規定，攔停後發現司機神情緊張、對於車內乘客狀況語焉不詳，進一步檢查後，發現車上22人皆無法提出合法在台工作證明，極可能為失聯移工。警方隨即通報線上巡邏警力到場支援，將全部乘客帶回派出所調查。

進一步檢查後，發現車上22人皆無法提出合法在台工作證明，車上22人全上銬帶走。（圖／翻攝畫面）

經比對身份後確認，22人皆為失聯移工，其中包括 12名泰國籍移工（男性5人、女性7人），以及 10名越南籍移工（男性3人、女性7人）。警方指出，這些移工多為逾期滯留後四處打工，藉由偏僻山區道路躲避查緝，但仍遭警方攔查查獲。全案依違反《就業服務法》移送苗栗專勤隊進一步處置。

