中市中央公園跨年晚會 警籲多利用大眾運輸

▲2026年中市中央公園跨年晚會 警呼籲多利用大眾運輸（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 今年臺中跨年晚會將於12月31日晚間6時，在水湳中央公園盛大登場，共16組重量級藝人輪番開唱，再創「全國含金量最高」豪華卡司！除演唱會外，倒數時刻並施放長達180秒的璀璨煙火秀，讓民眾在水湳中央公園的開闊視野中，一起迎接2026最美的第一刻。台中市警方呼籲民眾多利用大眾運輸並遵守交通疏導管制措施

跨年晚會活動地點西屯區中央公園地處交通要道，臨近享譽國際的逢甲夜市商圈，平日已有一定人潮，將對周邊道路帶來交通衝擊。臺中市政府警察局呼籲市民朋友，如要參加中央公園跨年晚會，請多利用大眾運輸系統及市政府規劃之接駁公車，以避免塞車或耗時尋找車位。

廣告 廣告

臺中市政府規劃跨年晚會免費接駁車，計有市府線及松竹線2條接駁線，接駁車進入會場接駁時間為31日17時30分至23時；離開會場接駁時間為31日22時至翌日1時30分，各線均每隔10至15分鐘1班，坐滿或時間到即發車，路線及建議搭乘規劃如下：

一、搭乘捷運民眾-請搭乘捷運至文華高中站或文心櫻花站，出站後沿市府所規劃的甘肅路「行人專用通道」前往會場。

二、搭乘高鐵民眾-請搭乘高鐵抵達臺中站，轉搭捷運抵達市政府站，再轉搭市府線接駁車(捷運市政府站前文心路路側)抵達中央公園，返程會場接駁站位於大鵬路(中科路至經貿路間)。

三、搭乘臺鐵民眾-請搭乘臺鐵抵達松竹車站，再轉搭松竹線接駁車(松竹火車站前東光路路側)抵達中央公園。返程會場接駁站位於中科路與啟航一路口。

臺中捷運公司配合跨年活動延後收班及調整班距。末班車預定1日2時，分別由北屯總站與高鐵臺中站兩端點對開。調整班距分階段進行，31日白天採平日時刻表，尖峰時段班距6分鐘，離峰時段班距9分鐘，19時起因跨年晚會活動開始，班距加密至6.5分鐘，並延續至凌晨2時。

會場中央公園周邊汽車停車場計有經貿6、經貿8、創研22、創研26、中央公園(北側、地下、南側3處)、臺中國際會展中心、臺中綠美圖等停車場。機車停車區計有中央公園(北側、地下、南側3處)、臺中國際會展中心、臺中綠美圖、創研21、創研22等。

為維持活動會場周邊交通秩序，相關路段將實施交通管制，管制措施如下：

一、中科路轉播現場交通管制事項：114年12月30日8時至115年1月1日6時，中科路(敦化路至大鵬路)第二轉播現場禁止車輛通行。

二、煙火施放管制區：12月31日8時至翌日2時，禁止人車通行及停放，管制路段如下：

(一)凱旋路(凱旋七路至大鵬路)。

(二)凱旋東街(凱旋七路至大鵬路)。

(三)凱旋七路(凱旋八街至凱旋東街）。

(四)凱旋六街(凱旋路至凱旋東街)。

(五)凱旋五街(凱旋路至凱旋東街)。

(六)凱旋三街(凱旋路至凱旋東街)。

(七)凱旋二街(凱旋路至凱旋東街)。

三、行人徒步區域：12月31日8時至翌日2時，禁止車輛通行，管制路段如下：

(一)中科路(經貿七路至河南路)。

(二)凱旋路(經貿五路至河南路)。

(三)僑大八街(經貿五路至凱旋路)。

(四)經貿五路(僑大八街至經貿路）。

(五)啟航路(經貿五路至敦化路)。

(六)啟航東路(啟航二路至啟航一路)。

(七)啟航二路(啟航路至中科路）。

(八)經貿三路(啟航路至經貿路）。

(九)經貿二路(啟航路至經貿路）。

(十)啟航一路(啟航路至經貿路）。

(十一)敦化路(凱旋路至經貿路）。

(十二)凱旋八街(凱旋路至凱旋七路)。

(十三)西安街277巷4弄(西安街277巷至凱旋八街)。

(十四)西安街277巷25弄(文華路至西安街277巷)

(十五)西安街277巷(西安街至西安街277巷25弄)

(十六)西安街(文華路至凱旋八街）。

(十七)大鵬路(逢大路至經貿路）。

(十八)凱旋一街(逢大路?河南路)。

民眾出發前可先搜尋「台中跨年即時交通」（https://e-traffic.taichung.gov.tw/ATIS_TCC/other/Activity/2026Year/year2026.html）或掃描QR code，進入專屬網站，即可查詢活動會場周邊停車場剩餘車格資訊及大眾運輸資訊，亦可觀看周邊路段實況畫面，掌握交通狀況，省時又便利！



更多 NOWnews 今日新聞 報導

豐原烤漆行前員工砍殺老闆頸部 命危

台中前地政局長家庭聚餐以特別費核銷 涉貪遭起訴

中市女警PO「直接在盧秀燕腦門開三槍」 警自家人今拘提