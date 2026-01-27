中市中等學校運動會盛大開幕 田徑、游泳、跆拳道賽事接力登場

聖火傳遞。





115年中市中等學校運動會盛大開幕 田徑、游泳、跆拳道賽事接力登場115年台中市中等學校運動會今（27）日於台中市立體育場盛大開幕，在豐南國中太鼓隊震天撼地的鼓聲中熱鬧揭幕。此屆賽會吸引全市93所學校、逾3,000名隊職員參與，規模盛大。市府教育局長蔣偉民代表市長盧秀燕出席開幕典禮，與各校校長及多位民意代表一同為參賽選手加油打氣，現場洋溢青春活力與競技熱情。

宣誓代表大里高中跆拳道江沄溱選手。

蔣偉民致詞時感謝各校團隊的全力支持、教練平日紮實的訓練，以及選手們長期努力的付出，也感謝主辦單位的用心規劃，並感謝台中市體育總會田徑、游泳、桌球、羽球及跆拳道等委員會的專業協助，以及共同承辦學校的投入，讓賽會得以在完善、安全的環境中順利進行。蔣局長也誠摯邀請市民朋友一同關注賽事，為選手喝采，感受青春競技的魅力。



廣告 廣告

會旗進場。

教育局指出，開幕典禮在潭秀國中旗手高舉台中市旗進場時掀起最高潮，展現選手們團結一致、昂揚向前的精神。賽會聖火則由大甲高中吳宗諺、大里高中張宇晴、楊壬佑、台中一中張愷岳、忠明高中柯宜彤及西苑高中張恩睿等6位優秀選手共同點燃，象徵以堅定意志迎接每一場挑戰。運動員宣誓則由大里高中跆拳道選手江沄溱擔任，她曾征戰國內外賽事，並於2024年波蘭跆拳道公開賽女子59公斤級奪金，獲選為2024年世界青少年女子59公斤級國手，表現亮眼。

蔣偉民表示，市府持續推動學校體育發展，除完善運動設施外，也透過賽事培育優秀選手，厚植運動人才。此屆中等學校運動會共辦理田徑、游泳、跆拳道、桌球及羽球等5項競賽，其中桌球及羽球賽事已分別於忠明高中及西區忠明國小順利完成；田徑賽事自即日起至1月30日於市立體育場舉行，游泳與跆拳道賽事則將於1月29日至30日，分別在北區國民運動中心及中港高中體育館接力登場，期待選手們突破自我、再創佳績。

更多新聞推薦

● 媒體報導藍營擋國防特別條例換取北京安排論壇 國民黨駁：惡意謠言