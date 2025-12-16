中市二手物銀行打造循環生活新日常

民眾交付的二手物工作人員秤重。

▲民眾交付的二手物工作人員秤重。

淨零減碳從生活做起，台中市政府環保局以創新行動落實永續治理，透過「二手物銀行」機制，將資源回收與循環再利用融入市民日常，讓環保不再只是理念，而是人人都能參與的生活選擇。民眾只要申辦「二手物嗶嗶卡」，就能像到銀行存提款一樣，累積點數兌換二手好物，在尋寶過程中實踐減碳行動，為城市永續注入實質動能。

環保局指出，市府於「寶之林環保教育園區」及「清淨園區」設置二手物品展售中心，回收項目涵蓋玩具、家飾品、餐具、服飾、鞋包及書籍雜誌等多元品項。民眾只要將家中功能正常、外觀良好的閒置物品送至展售中心，即可透過點數交換方式延續物品使用壽命；另也提供二手物到府回收服務，便利市民參與資源循環，讓可用資源不再成為垃圾。

環保局表示，二手物銀行不僅有效減少資源浪費，更透過貼近日常的方式，將「源頭減量」與「資源循環」的環保理念深植人心。統計114年1月至11月，台中市二手物品展售中心共促成4萬110件二手物交換，回收重量達7,446公斤，創造超過70萬元的循環經濟價值；回顧113年全年，交換件數更達4萬2,174件，回收重量突破1萬公斤，顯示市民對循環消費的高度認同，也實質降低垃圾產生量與碳排放。

環保局進一步說明，寶之林環保教育園區除二手物品展售中心外，另設有廢棄家具再生中心，透過修繕與再設計，讓老家具重獲新生，不僅協助民眾節省支出，也同步達成節能減碳目標，展現市府推動循環經濟與淨零轉型的具體成果。