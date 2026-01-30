中市二手物銀行 閒置物品再利用
農曆春節將至，家家戶戶展開歲末大掃除與迎新準備，台中市政府環保局邀請市民以「惜物、共享」迎接新的一年，透過「二手物銀行」讓閒置物品再度發揮價值，在整理家園的同時，也為地球減輕負擔，打造減碳又溫暖的年節新生活。
環保局表示，二手物銀行將環保理念融入日常與節慶生活，目前市府已於「寶之林環保教育園區」及「清淨園區」設置2處二手物品銀行，回收品項涵蓋玩具、家飾品、餐具、服飾、鞋包及書籍雜誌等多元物件，不論是為家中添購生活用品，或為孩子挑選玩具、書籍，都能在尋寶過程中實踐減碳行動，讓過年不只換新，更是延續物命、分享幸福。
環保局也表示，民眾只要申辦「二手物嗶嗶卡」，並將功能正常、外觀良好的閒置物品送至二手物品銀行，即可像到銀行存提款一樣累積點數，透過點數交換兌換各式實用又充滿驚喜的二手好物，同時也讓舊物在新的一年找到新主人。另提供二手物到府回收服務，讓市民在年節來臨之際，也能輕鬆參與資源循環。
環局指出，二手物銀行不僅有效減少資源浪費，也讓「源頭減量」與「循環再利用」的理念在年節期間自然落實。此外，寶之林環保教育園區內的廢棄家具再生中心，透過修繕與再設計，讓老家具以嶄新樣貌重返生活，不僅協助民眾在年節添購家具時節省開銷，也同步達成節能減碳目標，為新春增添綠色祝福。
