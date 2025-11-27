中市交通局公車評鑑出爐 1家優等、11家甲等

台中市政府公布113年度第1期評鑑結果，和欣客運以優異表現獲得優等，台中客運等11家業者獲得甲等。市府交通局表示，透過秘密客、場站實地調查等33個指標考評全市14家客運業者，行人安全評鑑今年首度加入倒扣分數機制，成績表現不理想的客運業者，補貼款與表現良好的業者將有所差異，以獎優罰劣方式，督促業者提升安全水準與服務競爭力。（如圖）

台中市政府交通局長葉昭甫指出，113年度「台中市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」第一期針對14家業者「場站設施與服務」、「運輸工具設備與安全」、「旅客服務品質與駕駛員管理」、「無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全」及「公司經營與管理」5個項目，共計33個指標進行考評，透過乘車滿意度問卷分析、出動秘密客乘車體驗等考核，客觀衡量各客運業者的服務品質。

交通局說明，113年度台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫辦理兩期評鑑，第1期受評鑑範圍之業者共有14家，包括台中客運、統聯客運、巨業交通、全航客運、豐原客運、東南客運、苗栗客運、和欣客運、中台灣客運、中鹿客運、總達客運、國光客運、建明客運、以及睿奕交通等，總評鑑路線數為244條（含聯營路線），此次評鑑結果等第分佈，和欣客運以優異表現獲得「優」等，「甲」等有11家客運業者，總達客運與巨業交通兩家業者則為「乙」等。