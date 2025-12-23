中市交通局攜手科博館 幫行人號誌換上聖誕新裝

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為迎接聖誕佳節到來，台中市政府交通局攜手國立自然科學博物館，共同為台中街頭注入濃濃節慶氣氛。即日起，於西區多處重要路口推出期間限定的「聖誕版行人號誌」，替深受市民喜愛的草悟道小狗與恐龍行人號誌動畫戴上可愛的聖誕帽，讓行人過馬路時，也能感受到城市送上的溫馨祝福與小驚喜。

此次活動由交通局與科博館跨域合作，選定人潮密集、觀光動線重要的西區路口實施，包括台灣大道與館前路口、館前路與博館路口，以及公益路與館前路口等三處。交通局指出，這些路口鄰近草悟道、勤美綠園道及科博館，是市民日常通行與旅客造訪臺中的重要節點；透過行人號誌的節慶變裝，讓原本制式的交通設施成為街頭風景的一部分，增添城市記憶點。

交通局表示，草悟道小狗與恐龍行人號誌自推出以來，成功吸引民眾目光，不僅提升行人等候號誌時的趣味性，也有助於加強行人對號誌變化的注意力，兼顧交通安全與城市美感。此次配合聖誕節，在不影響號誌辨識功能的前提下，為既有動畫角色加入節慶元素，讓冰冷的交通設施轉化為溫暖人心的城市小亮點。

科博館也指出，恐龍元素向來深受大小朋友喜愛，透過與交通局的跨域合作，將博物館的教育與趣味形象延伸至城市街頭，不僅拉近公共設施與民眾的距離，也讓更多人願意停下腳步，發現城市中的巧思與驚喜。

交通局進一步說明，此次活動希望在確保行人安全的同時，提升台中街頭的聖誕節氛圍，營造友善、有溫度的步行環境。未來也將持續結合節慶特色、交通安全與城市行銷，透過更多元、有感的創意作法，打造安全、宜居又充滿幸福感的城市生活。