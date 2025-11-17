中市交通局校園宣導大型車內輪差與死角親身體驗 提升機車安全意識

大一新鮮人剛取得機車駕照，對道路上常見或隱形的危險，有時缺乏自我保護意識與防禦性駕駛觀念。台中市政府交通局攜手警察局、台中區監理所等道安宣導團隊，以及專業機車安駕訓練的本田機車教練組成道安宣導黃金陣容，前進校園宣導，以實際情境與各類教具動態教學，將交通安全內化為日常生活，有效降低年輕族群交通事故發生。

（如圖）市府交通局前進校園宣導機車騎乘安全，提升年輕族群交通安全意識。

交通局持續推動「公車進校園」鼓勵學生多搭公車上學，台中市道安宣導小組每年也自9月新學期開始，針對大學新鮮人的18至24歲機車駕駛人，與各大學聯合辦理交安全，展開雙管齊下的宣導活動，到大學透過簡報與影片解說各種交通安全的知識，並輔以動態演練大型車內輪差與視覺死角、無號誌路口路權觀念解說、汽機車路口停讓行人，酒駕模擬眼鏡防制酒駕宣導，經由實境體驗了解什麼是危險的駕駛行為。

廣告 廣告

交通局長葉昭甫表示，開學至今，台中市道安宣導小組已前往中國醫、亞洲大學、逢甲大學、嶺東科大等10所大學及台中一中、台中女中、中科實中、明道中學等65場高中職宣導，有效提升年輕族群交安意識；考量大一新生初考取駕照常以機車代步，交通局也特別安排機車安全駕駛課程，提醒年輕學子行駛在道路上時應注意的安全知識，強化機車騎乘的警覺性與危機意識，降低事故風險與意外發生機會。

道安宣導團說明，以生動又專業的宣導方式，配合大型車實作示範、專業機車教練安全駕駛演練駕照，讓學生們從身歷其境的演練示範中，進一步學習各項交通安全知識與觀念，並建立防禦性駕駛觀念，有效降低年輕族群交通事故發生。