中市交通局聯合警察局 宣導酒後代駕、安全回家

記者張益銘／臺中報導

冬令進補切勿酒駕！傳統薑母鴨、燒酒雞等進補食品常添加米酒等一起料理，為向民眾宣導注意進補食品添加酒精恐達超標的影響，中市府交通局聯合警察局第二分局前往薑母鴨店等進補餐飲店家宣導喝酒不開車及酒後代駕的服務，提醒市民進補不要造成交通風險，確保用路人的安全保障。

交通局長葉昭甫今（7）日表示，時序進入傳統進補以及年末迎接各種活動的旺季，為避免酒後上路情形發生，除警力嚴密執法遏止酒駕，交通局與警察局也透過柔性管道宣傳，協調店家善盡企業責任，主動提供代駕與計程車資訊給用餐的客人。目前臺中市有9家計程車業者提供酒後代駕服務，協助民眾與其愛車平安返家，不要因酒後駕駛危害自身及用路人安全。

廣告 廣告

葉昭甫提到，享受美味之餘也要重視行車安全，許多民眾誤以為料理酒經過加熱後完全揮發，其實仍可能殘留一定比例的酒精，若食用量多，體內酒精濃度仍有機會達到酒駕標準，尤其冬天氣溫偏低，民眾常邊進補邊飲酒助興，若未察覺體內酒精濃度仍高而貿然開車上路，後果不堪設想。

葉昭甫指出，臺中市政府長期推動「零酒駕城市」願景，持續透過教育宣導、執法嚇阻與產業合作三大面向降低酒駕發生率，致力於減少酒駕肇事，市民朋友若有飲酒聚餐、尾牙活動，建議提前規劃交通方式，可搭乘大眾運輸、叫車服務或使用代駕，不讓一時疏忽釀成遺憾。

「酒後代駕、安全回家」，交通局呼籲，酒後及宿醉時千萬不可開車，飲酒前務必指定代駕服務確保行車安全，或利用計程車、酒後代駕等方式返家，不要心存僥倖。交通局配合交通部推動酒後代駕駕駛人標章認證，提供民眾安全安心的服務，藉以降低因酒後開車或宿醉駕車所帶來的道路事故傷害風險。

交通局補充，酒後指定代駕服務確保行車安全，為保護道路用路人生命財產安全，降低民眾酒駕違規，臺中市計程車車隊及代駕公司提供民眾酒後代駕服務，相關資訊公布於交通局網站(https://www.traffic.taichung.gov.tw/content/index.asp?Parser=1,7,558,52)，歡迎民眾多加使用。

廣告 廣告

中市交通局聯合警察局宣導「酒後代駕、安全回家。（中市府交通局提供）

中市交通局聯合警察局宣導「酒後代駕、安全回家。（中市府交通局提供）

中市交通局聯合警察局宣導「酒後代駕、安全回家。（中市府交通局提供）

中市交通局聯合警察局宣導「酒後代駕、安全回家。（中市府交通局提供）

中市交通局聯合警察局宣導「酒後代駕、安全回家。（中市府交通局提供）