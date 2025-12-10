中市交通局：115年起未完成投保者禁止租借YouBike

上路前先保險，台中市政府宣布，自115年1月1日起，未完成YouBike 2.0及YouBike 2.0E公共自行車投保程序的市民，租借系統將全面鎖定借還功能，不得再租借。交通局長葉昭甫表示，基於保護市民生命安全的核心理念，全面導入安全保險措施，希望透過完整的保險制度，讓民眾騎乘公共自行車更安心。(見圖)

葉昭甫指出，市府自今年4月1日起，實施未投保者不得使用YouBike 2.0E電輔車，以及未完成投保意願調查者不得租借YouBike 2.0等措施，帶動市民踴躍投保。目前YouBike投保率已達96％，成效顯著，為持續守護市民騎乘安全，市府將自115年起全面落實「未投保、不得租借」制度，YouBike 2.0E電輔車、YouBike 2.0車種一體適用。

交通局指出，為全面提升保障，自115年1月1日起所有YouBike 2.0及2.0E車輛皆須納入既有傷害保險加保，騎乘YouBike投保免費，若騎乘YouBike發生意外事故，導致被保險人死亡、失能或住院，得憑相關醫療文件向保險公司申請理賠。保險最高理賠金額為新台幣100萬元（未滿15足歲者為喪葬費用及失能保險金，每人新台幣69萬元），傷害住院日額給付最高為每日新台幣1,000元。交通局提醒，市府以保護市民生命安全為首要考量，後續將持續檢視相關措施並加強宣導，期望透過完善的保險與管理機制，讓市民安心使用公共自行車服務。