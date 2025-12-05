中市交通罰款編23億預算 議員提案全刪

▲議員張芬郁質疑，交通局將罰鍰歲入預算編列高達23.41億元，根本將市民當成「提款機」(圖／柳榮俊攝2025.12.5)

[NOWnews今日新聞] 台中市議會今（5）日審查115年度交通局預算，市議員張芬郁強烈質疑交通局將罰鍰歲入預算編列高達23.41億元，根本是將市民當成「提款機」。她指出，114年上半年實際罰鍰收入已大幅下降，顯示市民守法意識提升，市府卻仍維持高額預算目標，變相鼓勵開單拼業績。加上騎樓停車、標線設計不良等「違規陷阱」頻傳。她主張全數刪除該筆歲入，要求市府優先改善道路設計，而非依賴罰款填補市庫。

張芬郁表示，交通局在115年度編列的交通罰鍰歲入高達23.41億元，與114年的23.49億元相比僅微幅減少819萬元。然而，根據審計處統計，114年上半年交通罰款及賠償收入僅9.4億元，較原預估的11.74億元大幅短少約20%。數據顯示違規件數明顯下降，民眾守法觀念已在進步，但市府預算編列卻未反映現況，顯得極不合理。

「違規陷阱不改，市民罰單收不完！」張芬郁痛批，台中市道路環境充斥各類陷阱，例如長期未解的騎樓停車問題，建議交通局應積極向中央反映，並透過地方自治法規依區域放寬勸導時段。此外，有民眾陳情交通局在無配套規範下，逕自塗銷20米以上道路的快慢車道分隔線，導致車輛隨意停放、影響通行，反而讓交通更亂、罰單更多。

張芬郁進一步舉例，霧峰區中正路近期重新鋪設柏油，但標線設計引發民怨，停車格增減問題更造成鄰里糾紛，最終還需重新會勘繪設，不僅困擾民眾更是浪費公帑。

張芬郁強調，鉅額的罰鍰收入並未實質改善交通環境，編列23.41億元罰鍰歲入缺乏正當性。她呼籲交通局應停止「以罰代管」的治理思維，優先完善道路工程設計與標線規劃，才是提升交通安全的正途，因此要求將該筆罰鍰歲入全數刪除。

