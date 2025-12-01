中市交通罰鍰激增事故卻未減 議員陳雅惠要求市警局提改善証據

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市議會警消環衛委員會1日審查115年度警察局預算。市議員陳雅惠表示，根據預算資料，今年罰鍰收入編列5,774萬8千元，仍是該局最大自主歲入來源之一；但前年度罰鍰收入卻高達2億2,689萬7千元，執行率達137.63%，顯示罰單收入逐年攀高。

陳雅惠批評，罰得越多、收得越多，卻未見交通事故明顯下降，治安熱區也未獲明顯改善，讓市民質疑執法方向已與市民安全脫節。她要求警察局提出「罰單與安全改善」的具體證據，包括違規者族群、事故熱點變化、科技執法成效等資料，避免罰鍰淪為績效考量。

陳雅惠強調，警察不是「撈罰單的財政工具」，市民要的是更安全的道路、更安心的生活，而不是不斷累積的開單數字，呼籲將績效指標回歸交通與治安本業，讓市民真正感受到改變。

警察局長吳敬田回應指出，行人死傷確實較往年上升，但整體A2、A3事故呈下降趨勢，仍會持續檢討改善策略。科技執法部分，則針對闖紅燈、不禮讓行人、注意力分散等惡性違規優先取締，希望提升用路人守法意識。他強調，執法不是目的，而是手段，最終目標是減少事故與傷亡。

吳敬田補充，上任後已取消交通告發目標值，避免基層為達指標而執法過當，未來會更重視教育宣導、事故熱區巡檢與跨機關合作，全力維護市民交通安全。