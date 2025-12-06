中市享齡青春同樂會 55+熟齡族大秀健康力

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】鼓勵中高齡者走入社區，台中市政府社會局與甘霖基金會連續4年共同推動享齡健康力計畫，今（6）日在台灣民俗文物館廣場舉辦「享齡青春同樂會」成果展，由「享齡好友伴班」帶來精彩的學習成果，還有飲食、運動、生活習慣與人際關係體驗關卡，以多元活潑的方式傳遞第三人生健康理念。

▲舞台表演展現課程成果。

社會局表示，享齡健康力計畫主要服務對象為55歲以上市民，透過基礎的健康觀念課程，協助市民培養良好生活習慣、強化人際互動，打造健康、快樂、有活力的銀齡生活。湯先生分享，以前的生活較封閉，參與計畫後獲得正向改變，重新建立運動習慣與人際互動。

「退休不是終點，而是另一個開始。」剛退休的吳女士回饋，享齡課程讓她更新健康知識、擴展視野。徐女士則說，他原本長期宅在家，後來決定給自己一個機會，加入課程後找到新的生活節奏，重新與社會連結，生活也開始不一樣。

健康生活從日常開始！社會局指出，享齡健康力計畫落實聯合國永續發展目標SDG3「健康與福祉」，邀請更多夥伴為老後生活做準備，重啟精彩人生，共同打造高齡友善的永續環境，建構低碳城市。活動訊息可查詢或臉書搜尋「享齡健康力」。