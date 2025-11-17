中市人口增垃圾減 議員質疑市府數字搬家

▲議員蕭隆澤(左2) 指，台中竟出現「人口暴增、垃圾驟減」的荒謬景象，批「操弄垃圾統計」(圖／柳榮俊攝2025.11.17)

[NOWnews今日新聞] 台中市議會17日進行市政總質詢，市議員蕭隆澤痛批盧市府「操弄垃圾統計」，直指台中竟出現「人口暴增、垃圾驟減」的荒謬景象，質疑環保局刻意將一般垃圾移列為事業廢棄物，形同「數字漂白、粉飾政績」，公然誤導社會。

蕭隆澤引用環保署與環保局的官方資料指出，台中一般垃圾在110至112年間每年平均約66萬噸，到了113年卻瞬間掉到50萬噸，短少高達16萬噸；反觀同期間的事業廢棄物，卻從每年6至7萬噸暴衝至22萬噸，今年截至9月更已突破16萬噸。他怒批，「人口增加十幾萬，垃圾卻少二十幾萬噸？難道台中人變成無敵鐵金鋼、不會丟垃圾了？沒有鬼才怪！」

他強調，垃圾數據呈現「一般垃圾驟減、事業廢棄物暴增」的精準對沖現象，而焚化爐四年來總進廠量都維持在73萬噸上下，根本顯示垃圾沒有減少，是「把垃圾左手換右手」，以分類搬移玩弄統計，試圖營造減量假象。他要求環保局說明事業廢棄物暴增來源、是否依法收費、涉及金額多少，「一噸動輒數千元，如果被少報，就是全民被扒皮！」

蕭隆澤並公開點名環保局，在議員索取資料時一再拖延、推諉塞責，「資料拖越久，只會讓人更覺得市府心中有鬼」。要求盧市府立刻公開所有數據，說明事業廢棄物流向、有無混燒情形，還要回答是否存在統計造假，勿再欺騙環保署與市民。

此外，他追問大里掩埋場堆置量及文山焚化爐改建進度，警告市府若持續黑箱，勢必埋下下一波垃圾危機；幸福城市不能靠假數字堆砌，台中不能再成為垃圾政策的試驗品與犧牲品。

議員陳雅惠也強烈指控，盧市府用「數字搬家」美化治理，把民生垃圾改列事業廢棄物，疑似刻意規避責任、掩飾問題。她要求市府坦承真相、公開流向及收費標準，不要再用數字騙市民，垃圾問題只能誠實面對。

