中市健行路人本改善工程完工 盧秀燕：打造學童安心通學環境

【民眾網諸葛志一台中報導】秉持「以人為本」的施政理念，台中市持續推動人行道環境優化，為提升北區健行國小延伸至忠明高中一帶通學安全及健行路行車品質，建設局爭取中央補助共斥資8,097萬元推動周邊道路人本改善工程已順利完工。市長盧秀燕 19日親自主持完工典禮表示，這次工程拆除天橋及地下道，將人行道拓寬至2.5公尺並優化無障礙斜坡道設計，同時增設左轉偏心車道，讓學童、長者與行動不便者皆能安全通行，兼顧行車順暢。

盧秀燕指出，北區人口比例及面積較廣，許多道路及建設日漸損毀老舊，因通學與通勤需求密集，市府將人行環境改善列為施政重點，持續推動道路燙平及人本交通建設，如過去花費近1億元整修忠明南路。這次工程除提升健行國小及忠明高中周邊通學安全外，也同步優化區域通行動線。

建設局長陳大田說明，此次道路人本改善工程著重提升行人安全與無障礙空間營造，除道路燙平外，更將人行道拓寬至2.5公尺、優化89處無障礙斜坡道、改善17處路口行人安全及13處左轉偏心車道，影響人行道空間的公共設施天橋1座及4處人行地下道也進行拆除，創造行人友善空間。在都市景觀優化方面，則透過路口號誌纜線下地、路燈及號誌全部換新，改善街道視覺雜亂問題。