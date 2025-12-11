中市優良工地評鑑 結果出爐

台中市府辦理「優良工地評鑑」，今年度共廿三處工地參與，並依工程性質分為公共工程組與非公共工程組兩類進行初評，市府於日前邀集外部專家學者進行現地複評，並舉行表揚活動，由環保局副局長商文麟擔任頒獎人，現場頒發獎狀及獎金給予勉勵，也感謝各單位對於環境保護的努力。

環保局說明，此次公共工程組的特優由「台中市北區明新安居社會住宅新建統包工程案」及「台中市北區豬事圓滿好宅統包工程」拿下；優等則是「台中市東區練武段社會住宅統包工程」、「台中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程」及「台中市太平區永富好室社會住宅新建統包工程」。非公共工程組部分，特優由「國泰人壽保險股份有限公司西屯區新建工程」及「第一大國際商場、旅館、店舖、辦公室新建工程」獲得；優等包括「揚進新建工程」、「振鋒企業精密園區廠房新建工程」及「宸堡建設股份有限公司新建集合住宅工程」。

其中，表現最亮眼的「明新安居社會住宅新建工程」，不僅在施工管理、環境維護與科技化應用等都獲高度肯定，不但在此次評鑑中拿下特優，也獲推薦角逐環境部辦理之「營建工程環境保護卓越獎」並順利進入複評。