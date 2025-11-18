中市優質甜柿果品評鑑 和平區陳煌明奪冠

台中市政府農業局為推廣中市優質農特產品，提升甜柿品質及消費者食用安全，輔導和平區農會於(18)日在台中市政府陽明市政大樓1樓大廳，舉辦「114年度台中市優質甜柿果品評鑑活動」，計有60組產銷班農民報名參賽，由和平區陳煌明勇奪冠軍，成為今年度的甜柿達人。（見圖）

農業局表示，此次評鑑活動邀請農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場及國立中興大學等農業學術研究單位等代表擔任評審，依據甜柿外觀、果形、重量、質地風味及糖度等項目進行評分，經評審仔細品嚐後，由和平區陳煌明勇奪冠軍，成為今年度的甜柿達人，獲得獎牌及獎金2萬元；第2名為和平區周永藩及陳鐘祥，可獲得獎牌及獎金1萬2,000元；第3名分別為和平區蔡正佳、張經祥及黃榮成，可獲得獎牌及獎金5,000元。

評鑑活動由台中市政府農業局簡任技正林春良出席致意、和平區農會秘書張喬淳率同仁到場，另豐原、東勢、霧峰及大里等區農會亦派員蒞臨參與，共襄盛舉。訂購專線：和平區農會04-25942530