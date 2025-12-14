中市優質花卉暨馬鈴薯推廣活動 后里登場

市民踴躍選購優質農特產品。

台中市農業局輔導后里區農會13、14日一連兩日於后里福安宮前廣場舉辦「2025花現薯光 百合飄香–台中市優質花卉暨馬鈴薯農特產品推廣活動」，推廣在地農產品，活動內容包含農特產品展售、米食料理品嚐、插花教學、馬鈴薯親子同樂活動及在明年1月17日后里國中眉山路西側農地辦理挖馬鈴薯體驗活動，讓民眾認識、體驗后里在地農產品，寓教於樂。

后里區農會總幹事陳清琪表示，推廣活動結合台中各區農會、在地產銷班、家政班辦理農產品展售、米食料理品嘗及插花等，內容豐富而多元，另民眾在現場展售攤位消費滿500元可兌換精美蔬果手提袋，另再加50元就可兌換換挖馬鈴薯體驗券，民眾可於明年1月17日持體驗券實地體驗挖馬鈴薯樂趣。