中市優質花卉暨馬鈴薯推廣活動 12/13、14后里登場

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府農業局輔導后里區農會今（13）、明兩日於后里福安宮前廣場舉辦「2025花現薯光 百合飄香–台中市優質花卉暨馬鈴薯農特產品推廣活動」，推廣在地農產品，活動內容包含農特產品展售、米食料理品嚐、插花教學、馬鈴薯親子同樂活動及在明年1月17日后里國中眉山路西側農地辦理挖馬鈴薯體驗活動，讓民眾認識、體驗后里在地農產品，寓教於樂。

▲民眾展示自己的插花作品。農業局說明，馬鈴薯及百合是台中市重要產業，馬鈴薯種植面積622公頃、產量6,956公噸，百合種植面積190公頃、產量300萬打，馬鈴薯面積及產量僅次於雲林縣及嘉義縣，百合面積及產量則是全國第一。后里區介於大甲溪與大安溪之間，由於獨特的土壤及氣侯條件，也孕育出如伯利恆之星、劍蘭、文心蘭、芋頭、苦瓜、高接梨、釀酒葡萄等優質農產品。

廣告 廣告

后里區農會總幹事陳清琪表示，此次推廣活動結合台中各區農會、在地產銷班、家政班辦理農產品展售、米食料理品嘗及插花等，內容豐富而多元，另民眾在現場展售攤位消費滿500元可兌換精美蔬果手提袋，另再加50元就可兌換換挖馬鈴薯體驗券，民眾可於明年1月17日持體驗券實地體驗挖馬鈴薯樂趣。

歡迎大家在周末假期大手攜小手來到后里，品嘗在地美食、體驗手作，將農民辛勤培育出最優質、新鮮、安全的農產品帶回家。