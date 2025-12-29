中市元旦假期垃圾收運不打烊 請民眾留意時間

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】元旦假期將至，為維持市民垃圾清運服務不中斷，台中市政府環境保護局表示，115年1月1日（星期四）元旦當天，將暫停沿街收運垃圾模式，改採「定時定點」垃圾收運服務，請市民朋友提前掌握收運時間與地點，配合倒垃圾。

環保局說明，元旦當日將於全市廣設701處垃圾收運定點，每處定點停留時間約5至30分鐘不等，方便市民就近倒垃圾。相關定點位置與收運時段皆已公告，請民眾事先查詢，以免錯過清運時間。

為方便市民掌握最新垃圾收運資訊，環保局指出，民眾可至環保局官網查詢「115年台中市國定假日垃圾收運定時定點表」，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即可即時接收最新公告、掌握垃圾車動態，讓倒垃圾更便利。若對垃圾清運仍有疑問，也可撥打各轄區清潔隊電話洽詢，由專人提供說明。

環保局也提醒，元旦連假期間在享受假期之餘，請市民朋友持續落實垃圾分類與資源回收，共同維護市容整潔，為迎接新的一年打造更乾淨、宜居的城市環境。