中市光復、審計新村青創基地招募 邀青年進駐圓夢

記者張妤甄／臺中報導

為扶植創業初期青年踏實築夢，中市府勞工局推動「摘星青年、築夢臺中」創業服務，提供光復新村及審計新村等兩處青創基地空間，協助青年實現擁有實體店面的夢想。計畫推出以來已助多位青年成功圓夢，發展優質品牌並獲得好評。今年度首次釋出空間，包含光復新村12個空間、審計新村4個空間，即日起至3月6日（星期五）下午5時截止申請，並進行後續審查作業，預計3月底公告錄取名單，歡迎20至45歲有志創業的青年參與徵選。

廣告 廣告

勞工局長林淑媛今（6）日表示，光復新村及審計新村皆為中市知名的旅遊景點，其中光復新村已由參山國家風景區管理處規劃納入阿罩霧遊憩系統，未來將設立霧峰管理站提供旅遊與遊憩服務，結合當地文化與藝術、青創活力創新及綠色永續，共同打造永續觀光園區。藉由此次基地招募活動，凡年滿20至45足歲以下青年，只要申請人及其合夥人不具任何事業體的代表人或負責人身分，或所經營事業體之核准設立未滿1年者，皆可申請摘星計畫，協助青年實現擁有實體店面的夢想。

林淑媛說明，進駐青創基地一期4年，為減輕初創壓力，亦提供第一年進駐租金減半，還有8項競爭型創業獎勵，包含補助參加外部訓練、創業營運空間整理、辦理活動、參與創業競賽獲獎、取得創業計畫補助、數位行銷廣告、通過商標或專利、伴手禮包裝設計及參與海外國際競賽或展覽報名等費用，最高補助逾134萬元。進駐期間依青年創業歷程需求，提供創業諮詢輔導及各類培力課程，強化青年在創業的路上具備更堅實的能力。

有關臺中市「摘星青年、築夢臺中」創業基地進駐計畫，可至「臺中市青年一站式創業入口網」(首頁＞青創基地＞基地進駐申請)及「臺中市青年一站式創業服務站」FB粉絲專頁查詢，也可電洽摘星計畫專案辦公室(04)23392217、勞工局(04)22289111分機35623、35626詢問。

光復新村店家景。（中市府勞工局提供）

光復新村釋出空間。（中市府勞工局提供）

審計新村店家景。（中市府勞工局提供）

審計新村釋出空間。（中市府勞工局提供）