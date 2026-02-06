中市光復、審計新村青創基地招募 邀青年進駐圓夢
記者張妤甄／臺中報導
為扶植創業初期青年踏實築夢，中市府勞工局推動「摘星青年、築夢臺中」創業服務，提供光復新村及審計新村等兩處青創基地空間，協助青年實現擁有實體店面的夢想。計畫推出以來已助多位青年成功圓夢，發展優質品牌並獲得好評。今年度首次釋出空間，包含光復新村12個空間、審計新村4個空間，即日起至3月6日（星期五）下午5時截止申請，並進行後續審查作業，預計3月底公告錄取名單，歡迎20至45歲有志創業的青年參與徵選。
勞工局長林淑媛今（6）日表示，光復新村及審計新村皆為中市知名的旅遊景點，其中光復新村已由參山國家風景區管理處規劃納入阿罩霧遊憩系統，未來將設立霧峰管理站提供旅遊與遊憩服務，結合當地文化與藝術、青創活力創新及綠色永續，共同打造永續觀光園區。藉由此次基地招募活動，凡年滿20至45足歲以下青年，只要申請人及其合夥人不具任何事業體的代表人或負責人身分，或所經營事業體之核准設立未滿1年者，皆可申請摘星計畫，協助青年實現擁有實體店面的夢想。
林淑媛說明，進駐青創基地一期4年，為減輕初創壓力，亦提供第一年進駐租金減半，還有8項競爭型創業獎勵，包含補助參加外部訓練、創業營運空間整理、辦理活動、參與創業競賽獲獎、取得創業計畫補助、數位行銷廣告、通過商標或專利、伴手禮包裝設計及參與海外國際競賽或展覽報名等費用，最高補助逾134萬元。進駐期間依青年創業歷程需求，提供創業諮詢輔導及各類培力課程，強化青年在創業的路上具備更堅實的能力。
有關臺中市「摘星青年、築夢臺中」創業基地進駐計畫，可至「臺中市青年一站式創業入口網」(首頁＞青創基地＞基地進駐申請)及「臺中市青年一站式創業服務站」FB粉絲專頁查詢，也可電洽摘星計畫專案辦公室(04)23392217、勞工局(04)22289111分機35623、35626詢問。
光復新村店家景。（中市府勞工局提供）
光復新村釋出空間。（中市府勞工局提供）
審計新村店家景。（中市府勞工局提供）
審計新村釋出空間。（中市府勞工局提供）
其他人也在看
馬年新春》年終獎金陸續進帳！調查估平均領3.7萬元 逾兩成勞工自認領不到
年終獎金入帳時點接近，但並非人人都有著落。根據 yes123 求職網「馬年過年計畫與新春消費調查」，上班族預估今年平均年終獎金為3.7萬元，但仍有22.7%勞工自認將領不到年終；若排除零年終者，平均金額約為4.8萬元。
2月事業運開外掛！這「4大星座」升職加薪全到位
生活中心／吳宜庭報導2026年2月，星象力量強勁！水瓶座日食開啟全新事業賽道，土星換座帶來穩健助力，天王星順行則推動創新突破。在這股能量影響下，部分星座將獲高層青睞與資源加持，人脈與專業優勢並行，升職、加薪機會大增，無疑是給廣大上班族一劑強心針。「搜狐網」整理出本月四大職場強運星座，助你把握高光時刻。
7成上班族年關手頭緊！92%會發紅包預算1.2萬 預估年終獎金會領「這數字」
根據 yes123 求職網最新調查，馬年春節九天連假帶動消費熱潮，儘管 91.7% 的勞工計畫發紅包，平均總金額達 12,328 元，微幅高於去年，但受到通膨與凍薪影響，高達 71.6% 的人坦言年前手頭吃緊 。為解決財務缺
這是離Rolls-Royce最近的機會，2026年度學徒計畫啟動
Rolls-Royce有著至高的地位，當然要有足夠財力才能得以擁有，不然只能遠看近距離觸摸，不過現在有機會讓你不用家財萬貫就能好好觀賞並仔細研究，請報名Rolls-Royce學徒計畫。Rolls-Royce學徒計畫於2006年就已啟動，成立至今已屆滿20週年，期間也培育出超過200位專業人才，當中許多學徒現已晉升為高階管理職。2026年度學徒計畫目前已正式啟動，現正開放申請至2026年2月28日。 本次招募涵蓋Level 2至Level 6（等同大學學位）等多個等級，職位涉及車內飾板縫紉、車身塗裝、計量學及銷售規劃等領域。有興趣可至官網提交申請，隨後將進行線上評測與4月面試選拔，錄取者將於8月入職，並在Goodwood總部接受頂尖實務培訓，同時取得國家認可學歷。Rolls-Royce學徒計畫於2006年啟動，成立至今已屆滿20週年，期間也培育出超過200位專業人才，當中許多學徒現已晉升為高階管理職。可至官網提交申請，隨後將進行線上評測與4月面試選拔，錄取者將於8月入職。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
越低調越有錢！4生肖「默默發財」超吸金 不張揚反讓財運滾滾來
在社群時代，高調曬成果成了常態，但真正把錢留住的人，往往選擇反其道而行。命理觀點指出，有些人越低調，財運反而越穩。特別是有4生肖，看似不張揚，卻最懂得布局與累積，被形容為「悶聲發大財」的代表。林宜君
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......
50歲運將「愛吃1食物」害慘肝腎！吞下致癌物 醫：粉末比整顆更危險
粉末狀食物若結塊，不建議繼續食用。腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲計程車司機平時身體健康，沒有病毒性肝炎或脂肪肝，某天突然感到疲累，尿液顏色如濃茶，趕緊送醫檢查，不只肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷，詢問飲食習慣，發現元兇是他正在食用的結塊花生粉，不知不覺中吃下致癌物黃麴毒素。
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆