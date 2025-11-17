中市光華高工VR＋AI重現〈赤壁賦〉詩意長江（圖:光華高工提供）

師生共學AR VR創新教學（圖:光華高工提供）

科技融入教學，讓學習更生動！位於臺中市的光華高工以Meta Quest 2虛擬實境設備結合生成式AI技術，帶領學生穿越時空，親臨蘇軾〈赤壁賦〉詩境中的長江，開啟文學與科技共舞的創新學習新頁。首次接觸VR的學生表示震撼與驚喜；沒想到可以這麼有臨場感，學習變得又好玩又有成就感。

國文科邱燕虹老師與跨域社群共同設計，以古典文學為核心，結合AI影像生成與VR實境重現，引導學生從文本理解走進沉浸體驗，讓〈赤壁賦〉不再是抽象的文字，而是可以「走進去」感受的世界。

廣告 廣告

邱燕虹老師指出，課程以「清風徐來，水波不興——〈赤壁賦〉之境隨心轉」為主題，透過AI與VR的應用，學生能以多感官方式進入古典文學的情境，並結合社會情緒學習（SEL）概念，反思自我、理解他人，實踐「以科技喚醒人文，以人文引導科技」的教育精神。

學生們實際操作Meta Quest 2頭盔，在《My First Steps》遊戲中學習控制器操作與安全邊界設定，快速掌握VR的使用技巧。接著，師生共同探索「教育部VR大市集」與「YouTube VR」等平台，學習如何尋找與下載教學素材。從地理地貌的模擬到醫學實驗的臨場操作，學生驚嘆於VR在教育上的廣泛應用潛能。

課程重頭戲「歷史影像生成實作：重現赤壁之戰」。學生分組設計AI提示語，如「古代長江夜戰場景，船火交錯、諸葛亮借東風」，並運用ChatGPT、Gemini與DALL·E等生成式AI工具，創造出多張震撼的歷史場景影像，再利用Canva製作成可導覽的VR互動圖，透過AI與VR技術的結合，學生不僅重現了壯闊的戰場，更能以創作者的角度體會蘇軾筆下「江上清風，山間明月」的哲理，從文學意境延伸到對人生「變與不變」的省思。

首次接觸VR的學生們紛紛表示震撼與驚喜。電機科林琮諺同學分享，原本以為操作很難，但在老師指導下很快就上手，看著同學在虛擬世界中的畫面真的很特別。



消防科廖品程同學以前沒碰過VR，沒想到可以這麼有臨場感，學習變得又好玩又有成就感。

機械科周聖哲更感嘆，從手機遊戲到VR實境，感覺科技就在身邊進化，讓我們真的學到怎麼玩科技、用科技。

光華高工校長傅國樑表示，這場融合AI與VR的創新教學，讓光華高工的學生以科技走進文學，從赤壁煙火到心靈轉念，學生不僅重現了古人的詩意世界，也開啟了屬於新世代的學習航程，實踐跨域學習的精神。

­