中市免費燃油減脂班6/16開放報名 專業團隊陪市民健康甩肉

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台中市政府衛生局推出系列活動「燃油減脂班」，6月16日起開放線上報名。（圖：衛生局提供）

為協助市民建立健康生活習慣、提升體位管理成效，台中市政府衛生局配合「2026台中星燃計畫：燃脂升級行動」，推出系列活動「燃油減脂班」，6月16日起開放線上報名。今年共規劃40期課程，由專業醫事人員及體適能教練組成指導團隊，透過運動訓練與健康管理課程，陪伴市民以正確、科學方式健康減重。

衛生局指出，今年度「燃油減脂班」採線上報名方式辦理，共開設40期課程，每期安排6堂課程，包含4堂體適能訓練課程及2堂健康管理課程，由專業醫事人員及體適能教練共同授課，協助學員從飲食、運動及生活習慣等面向進行全方位健康管理。

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衛生局說明，參加對象為年滿18歲以上、BMI達27（含）以上的台中市民，並須完成「2026台中星燃計畫」報名。符合資格者可自115年6月16日起透過「台中星燃計畫」活動官方LINE@（ID：@794hyujk）報名登記。目前已公布11期課程，其餘29期課程也將陸續開放報名，歡迎符合資格的市民朋友踴躍參與。

衛生局呼籲，健康沒有捷徑，但每天多動一點、多走一步，就是改變的開始。透過規律運動及健康飲食習慣的養成，不僅有助於體重管理，也能提升整體健康品質。相關活動資訊可至衛生局網站查詢，或透過「台中星燃計畫」活動官方LINE@（ID：@794hyujk）了解最新課程及報名資訊。（張文祿報導）

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