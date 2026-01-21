中市免費營養午餐將上路 綠籲做好配套、納入私校

台中市營養午餐免費政策引發熱議，民進黨市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁等今日在臨時會針對免費午餐提出質詢。呼籲盧秀燕市長要做就要做到最好，做好財政規劃與公平性，避免資源分配不均、食安把關流於形式，呼籲市府確保政策完善，確保學生權益。

民進黨議員陳淑華說，免費很重要，但是吃得好吃得健康也很重要！依照盧市府提出來的專案報告，連預算怎麼編要怎麼補助、配套都講不出來！根本就是為了搶分的政治操作，應該要就營養午餐免費預算編列，內容、食材等完整說明，讓孩子吃的好吃得健康。

陳俞融批評(見圖)，盧市府營養午餐免費政策應對不足：經費倉促、期程緊迫、補助不公、忽略私校、在地食材薄弱。要求市府公布詳細經費分配與期程，並擴大至私校，統一補助標準，強化食安稽查。否則，免費營養午餐的政策美意將蕩然無存。

陳俞融質疑，中央通過新財政收支劃分法後，校園午餐補助轉由地方負擔，台中卻拖到最後一刻宣布。期程僅剩半年，學校行政負擔增加。私立國中小生約2萬人完全排除在外；陳俞融、張芬郁說私校家長需全額負擔，每餐可能高達80元。這是差別待遇，盧市長宣稱「投資下一代」，卻忽略私校學生，應統籌公私立逐步擴大。