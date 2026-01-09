中市免費營養午餐排除私校！ 盧秀燕微笑無回應

台中市府盧秀燕(中)參加大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程落成典禮，接受媒體聯訪。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長盧秀燕今日宣布台中市將於115學年度起實施公立國中小營養午餐全面免費，外界與私校家長要求基於公平，盼連私立國中小及高中職也要納入。媒體今日詢問台中市府是否也擴大補助私校，市長盧秀燕微笑不回應此事。

各縣市相繼端出營養午餐免費政策，台北、桃園市都將私校生納入，有私校期盼台中市府應公私一體。對此，台中市政府表示，台中的教育預算支出占比六都最高，排除萬難推動營養午餐政策，目前營養午餐免費以公立國中小為優先，盼議會大力支持。

盧秀燕今日主持大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程落成典禮，她會後接受媒體聯訪，她強調台中市公立學校免費營養午餐每餐價格介於60元至70元之間，讓孩子吃得健康營養，至於媒體詢問是否也擴大補助私校學生營養午餐，盧秀燕微笑入內參觀派出所，並未回應。

