中市免費營養午餐限公立 楊瓊瓔：應擴大補助私校

楊瓊瓔認為營養午餐補助要公私不分。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長盧秀燕昨日宣布台中市將於115學年度起實施公立國中小營養午餐全面免費，外界與私校家長要求基於公平，盼連私立國中小及高中職也要納入。立委楊瓊瓔今日表示，她認為應擴大實施補助範圍至私立國中小及公私立高中職學生的營養午餐。

楊瓊瓔今日表示，教育政策應該是全面性的，照顧孩子也不應該分公立、私立學校或國中、高中，現在既然市府決定全面補助公立國中小學生的營養午餐，她認為應擴大實施補助範圍至私立國中小及公私立高中職學生的營養午餐，讓全台中的孩子都能吃得營養，不要輸在起跑點。

楊瓊瓔指出，在教育跟福利上，也希望中央要有統一做法，各縣市都能夠均衡，不要有相對的落差。未來營養午餐的政策思維也要從「免費」升級成「安心」，強調不該上桌的就OUT，加入有機在地和多元美味的元素，要守住孩子們餐桌上的安全，更讓校園瀰漫著幸福健康的滋味。

