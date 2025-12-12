中市全力推動登山步道災害復建工程 觀旅局：部分步道實施封閉措施

步道修復示意圖。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】受114年7月至8月間丹娜絲颱風及後續西南氣流影響，台中市山區連日豪雨，造成多處登山步道坍方、邊坡滑落及設施受損，台中市政府觀光旅遊局進行現場勘查與災情盤點，經確認和平區埋伏坪登山步道、豐原區三崁頂登山步道、大肚區萬里長城登山步道、豐原區蜈蚣崎登山步道、太平區蝙蝠洞登山步道、潭子區新田登山步道、后里區鳳凰山登山步道、東勢區小中嵙登山步道、霧峰區望月峰登山步道、大坑步道群之2號、3號、4號、5號、6號、10號及中台科大觀音山步道有不同程度的損壞，目前已啟動分階段復建作業。

觀旅局長陳美秀表示，為儘速恢復步道通行安全，已優先對災情較為嚴重的和平區埋伏坪登山步道、豐原區三崁頂登山步道辦理災害復建工程，並於今年10月開工，預計115年3月完工；大肚區萬里長城登山步道、豐原區蜈蚣崎登山步道的災害復建工程，目前也已辦理開工前準備工作，預計115年4月底前完工；另大坑步道群2號、3號、4號、5號、6號、10號及中台科大觀音山步道預計115年1月開工、8月底完工。

至於太平區蝙蝠洞登山步道、潭子區新田登山步道、后里區鳳凰山登山步道、東勢區小中嵙登山步道及霧峰區望月峰登山步道，目前進行規劃設計階段，預計115年4月開工，於同年底前陸續完成修復作業，逐步恢復通行。

觀旅局進一步說明，目前和平區埋伏坪登山步道、豐原區三崁頂登山步道、豐原區蜈蚣崎登山步道、太平區蝙蝠洞登山步道、大坑步道群2號、3號、4號、5號、6號、10號及中台科大觀音山步道已實施全線封閉措施，其他受損步道雖未全面封閉，但部分路段仍有邊坡不穩與步道破損情形，提醒山友務必提高警覺，行前留意天氣狀況，並避免進入危險區域，以確保自身安全。本局將持續提升登山步道整體耐災能力，提供市民與遊客更加安全、安心的郊山休憩環境。

觀旅局提醒，復建完成前，喜愛大坑步道群的民眾請選擇已開放且安全的替代步道，如:1號、3-1號、5-1號、7號、8號、9號 及9-1號等7條路線，共同維護山區環境與登山安全。更多步道即時資訊請上大玩台中網站查詢。