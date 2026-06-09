中市全國小學田徑錦標賽表現亮眼

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

男子總錦標第一名，選手代表獻旗，象徵團隊合作與奮戰精神。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

一一五年全國小學田徑錦標賽於花蓮縣圓滿落幕，台中市代表隊表現亮眼，在全國賽場上展現堅強競技實力與平日扎實訓練成果。台中市政府教育局九日在豐原辦理慰勞餐會，教育局長蔣偉民感謝選手、教練及團隊人員辛勞付出，肯定代表隊為台中爭取佳績。

教育局表示，全國小學田徑錦標賽台中市四十五位選手組成代表隊，與全國各縣市菁英選手共同角逐各項田徑競賽，整體成績表現相當優異。男子組勇奪四×二00公尺接力、跳遠及鉛球三面金牌，於一00公尺、二00公尺、四×一00公尺接力、跳高等項目取得第四名至第七名佳績，展現台中市短跑、接力與田賽項目的深厚實力。

廣告 廣告

女子組方面同樣表現亮眼，壘球擲遠勇奪第一名外，在四×一00公尺接力及鉛球項目分別奪得第二名佳績，另於三項全能、一00公尺、二00公尺、四×二00公尺接力、跳遠及鉛球等項目皆有前八名成績，展現選手穩定且全面性的競技表現。

教育局指出，台中市體育總會田徑委員會協助組隊，以及台中市國民小學體育促進會（清水國小）組成團本部，提供賽事期間交通接駁、生活照護及攝影紀錄等完善後勤服務，成為代表隊最堅強的後盾。