中市全方位整備提升交安 讓市民安心過好年

台中市政府交通局推動「全齡交通安全」再升級，從年輕族群機車駕訓補助、高齡駕駛換照關懷，到道路工程改善與智慧交通建設，多管齊下、系統推動。市長盧秀燕主持道路交通安全督導會報表示，交通安全是市政工作中最重要、也最直接影響市民安全的一項任務，此外，再過不到一個月就要過年，她也特別關切的是，如何讓市民過一個安全、安心的好年，希望透過周全的整備與適時的應變，讓市民能安心安全地過年，這是市府最重要的職責。

盧秀燕市長指出，在年節期間，中南部交通反而最為繁重，除了本地民眾，更有許多北部的民眾返鄉過節，加上民眾走春、旅遊、採買等活動，交通將比平日更加繁忙，事故機率也可能隨之提高。因此，市府應加強整備，尤其針對幾項重點：當高速公路返鄉車流湧現，可能溢流至市區平面道路；而為維持國道暢通實施的管制，也可能連帶影響地方道路，因此市府必須更細膩地因應，依據過去經驗預先規劃疏導方案，靈活應變。

廣告 廣告

交通局長葉昭甫說明，為降低夜間行人事故，市府與樂成宮合作，以媽祖為意象，製作了內含廟方香灰的「行動媽祖光明燈」，部分將配合道安活動發放，提醒民眾在光線不足處注意安全，提升行人安全。此外，今年交通局與「史努比」IP合作，借助合作擴大安全宣導的能見度，讓道路安全訊息怎被更多人看到，提升民眾交通安全。

交通局表示，市府特別將「機車族群」與「高齡用路人」列為施政優先對象，從制度設計、工程改善、教育宣導到關懷服務全面到位。交通局推動機車駕訓補助政策，鼓勵年輕族群考照前先接受完整訓練，建立正確用路觀念，參加機車駕訓並考取駕照者，可獲交通部補助每人1,300元，台中再加碼1,500元，合計最高補助2,800元，依交通部統計，接受駕訓者違規風險降低59%，肇事風險減少36%，顯示對降低事故風險具明顯成效。