中市公共建設受肯定 建設局工程獲金質獎、局長獲「公共工程專業獎章」

中市公共建設受中央肯定，市長盧秀燕說，四件工程榮獲金質獎。（圖：中市府提供）

行政院日前公布第25屆公共工程金質獎，台中市長盧秀燕6日在市政會議中表示，台中有4件工程，獲得金質獎肯定，感謝團隊努力。其中，建設團隊以「東勢埤豐橋改建工程」，榮獲「優等」佳績，建設局長陳大田更拿下「114年公共工程專業獎章」，代表市府公共建設成果，獲中央高度肯定。

市府建設局表示，近年持續精進工程管理與施工品質，自108年起，累計榮獲工程金質獎16件、特別貢獻獎3座、國家卓越建設獎29件及台中市公共工程品質獎24座，各項建設成果屢傳捷報。建設局長陳大田此次獲市府推薦，在全國競爭激烈下，榮獲行政院公共工程委員會頒發「114年公共工程專業獎章」，是全國唯二獲獎者，也是公共工程領域最高榮譽，充分展現台中公共工程在品質管理與專業執行上的整體實力。

陳大田則表示，107年底接任建設局長以來，市府從制度面全面提升公共工程品質，持續強化工程講習與教育訓練，培育工程主辦人員的專業素養，並推動道路品質與用路安全的智慧化管理，讓公共工程不僅止於硬體建設，更能貼近市民實際需求，展現城市溫度。

中市公共建設受肯定 建設局工程獲金質獎、局長陳大田獲「公共工程專業獎章」。（圖：中市府提供）

行政院第25屆公共工程金質獎，台中有4件工程，獲得金質獎肯定，其中，建設團隊以「東勢埤豐橋改建工程」兼顧防災韌性與使用安全，強化通洪能力及橋梁結構穩定，並同步納入景觀、生態及施工期間交通維持等考量，具體展現以人為本的工程精神，榮獲「優等」佳績。（寇世菁報導）