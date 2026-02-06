中市公告建築工程營建餘土異地暫置規定 強化管理並紓解去化壓力

為因應建築工程施工期間營建剩餘土石方的暫置需求，並減輕土資場後端去化壓力，台中市政府公告「建築工程營建剩餘土石方異地臨時暫置」相關規定，即日起正式實施，期望透過制度化管理，強化餘土流向控管與施工安全。

市府都發局指出，建築工程於施工期間，若基地內空間不足以暫置營建餘土，可在台中市轄內選擇合適地點作為異地臨時暫置區，暫置地點包括其他建築工程基地或尚未取得建築許可的空地；其中未有建築許可的空地，須符合都市計畫法及非都市土地使用管制等相關規定。

都發局說明，異地臨時暫置須於事前取得土地所有權人同意，並將相關內容納入或修正施工計畫及餘土處理計畫，報請都發局備查，經核備後，該暫置地點視為施工基地的延伸，納入施工管理範圍，且僅限單一工程使用，以確保餘土來源明確、責任歸屬清楚，避免衍生管理風險。

為提升管理透明度及維護公共安全，暫置地點須設置清楚標示，載明餘土來源工程的基本資訊，並依規定設置安全圍籬、維持邊坡穩定，同時落實防塵等環境保護措施，以降低對周邊環境及居民生活的影響。

在清除期限方面，都發局表示，異地暫置的營建餘土，原則上須於建築工程地下室頂版勘驗完成後9個月內清除完畢並完成報備；若工程未設地下室，則以基礎勘驗完成日為起算點。若採逆打工法等特殊施工方式，或有其他特殊情形，經都發局同意後，得視實際需求酌予延長清除期限。

都發局長李正偉表示，此次公告的重點在於兼顧工程實務彈性與管理秩序，透過事前報備、施工管理及期限管制，建立可追溯、可控管的營建餘土暫置機制，持續強化台中市營建剩餘土石方管理，確保公共安全與環境品質。