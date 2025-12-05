中市公園陸續點燈 冬季限定光廊浪漫登場

▲湧泉公園設置星光觀景步道燈，為星泉湖夜間景致增添璀璨星光(圖／建設局提供2025.12.5)

▲歲末點亮幸福城，中市豐富、湧泉公園率先點燈迎接最美聖誕夜(圖／建設局提供2025.12.5)

[NOWnews今日新聞] 迎接歲末節慶到來，台中市政府建設局配合城市節慶氣息，為多座市區公園換上璀璨燈飾，率先於「南屯區豐富公園」及「東區湧泉公園」點亮夜間景致。繽紛光影在冬夜中交織，營造溫馨又夢幻的節日氛圍，為寒冷夜晚增添一抹暖意。

建設局長陳大田表示，因應聖誕節及歲末迎新，市府特別在市區公園打造一系列節慶燈景。豐富公園入口廣場設置可愛亮眼的聖誕樹造景，聖誕老人與馴鹿環繞其中，象徵滿滿祝福；湧泉公園則在滿月指環觀景步道周邊打造「光之迴廊」，搭配可愛小動物燈飾與手捧糖果的聖誕老人，增添活潑趣味，非常適合民眾前來拍照打卡、感受節慶魅力。

建設局進一步指出，除已率先點燈的兩座公園外，台中公園、秋紅谷公園、文心森林公園、豐樂雕塑公園等地也將陸續點燈。為打造更完整的城市亮點，市府也於文心森林公園、豐樂雕塑公園、豐富公園、民俗公園、水湳生態公園及敦化公園等地布置多彩蒔花景觀，預計在12月中旬串聯出一條城市節慶光廊。建設局邀請市民走訪各大公園，欣賞冬季限定的浪漫燈景，為新的一年留下溫暖而美好的回憶。

