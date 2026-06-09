中市公益路上只有左右轉標線 直行駕駛傻眼「要我用飛的嗎？」

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台中市公益路接台灣大道的路面只有左轉右轉標線，民眾說要直行的車輛用飛的嗎？(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市公益路、台灣大道是五岔路，公益路只有兩線道，中間還是機車道，但路面竟只各劃設左轉及右轉，沒有直行標示，讓要直行駕駛及機車族不知所措，眼前還有「科技執法」警告牌立於前，直呼「要我用飛的嗎？」

台中市政府交通局表示，過去因汽、機車於路口通過時，易產生轉向動線交織情形，為降低行車衝突，現行公益路往台灣大道方向，內側車道供左轉台灣大道往西方向及前往民權路往北方向車輛使用；外側車道則供右轉台灣大道往東方向及前往民權路往南方向車輛使用；將持續觀察該路口車流運作及用路人行駛情形，並視實際交通狀況適時檢討。

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台中市公益路、台灣大道是一個五岔路的大路口，公益路只有兩線道，過去並未在道路的路面上劃左轉或者右轉劃標，民眾都依交通號誌直行到台灣大道或者民權路，或者左、右轉。

但不知何時開始，市府在公益路的道路上劃上標線，外側車道是右轉標線，中間是機車道，內側車道是左轉標線，卻無直線標線。

林姓駕駛表示，他是要直走到對向的台灣大道，但標線只有左右轉，又看到前方有科技執法的標誌，沒有他的直行標線， 若直行就有可能因違規拍照，難道要他用飛的？而綠燈一亮他只能硬著頭皮往前開，並往上看是否自己有被拍照，擔心不已。

交通局表示，台灣大道、民權路與公益路口為不規則五岔路口，交通動線較一般路口複雜，過去公益路往台灣大道方向配置為2線車道，內側車道可直行及左轉，外側車道可直行及右轉，但因汽、機車於路口通過時，易產生轉向動線交織情形，為降低行車衝突、提升路口通行安全，調整此路口車道標線分道措施，並增設車道預告標誌，提醒駕駛人於接近路口前提前選擇行駛車道。

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