中市公私協力深耕檔案管理 東勢地政所勇奪全國「金檔獎」肯定

東勢地政事務所陳應欽主任與國發會主委領獎合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市東勢地政事務所以「百載東勢檔 共下細義藏」為主題，參加國家發展委員會第22屆「機關檔案管理金檔獎」，從全國183個參賽機關中脫穎而出，榮獲金檔獎殊榮。台中市政府地政局表示，頒獎典禮中，由主任陳應欽率同仁代表受獎，接受國發會主任委員葉俊顯頒發獎項，也讓台中再添一座地政領域的金檔肯定，成為全市第十個榮獲此獎的地政事務所。

地政局長曾國鈞表示，東勢地政所保存並承續百年地政檔案，完整記錄地方地籍變遷，彷彿一部濃縮的地方史，更是文化與治理發展的重要見證。地政局長期肩負地籍圖資與公文檔案的管理與守護責任，透過完善檔案維護，保障市民產權並降低界址爭議。

曾局長說明，此次東勢地政所在金檔獎中脫穎而出，不僅象徵台中地政檔案管理的十全十美，也彰顯全體團隊專業與用心，獲得市民高度信任。

東勢地政所主任陳應欽指出，這次以「百載東勢檔 共下細義藏」為核心，融合百年原漢客家文化歷史脈絡，並展現地政檔案管理的創新成果。團隊不僅辦理地政檔案展、推動精緻保存，更與大茅埔調查團、地方校長、教師與社區人士攜手合作，跨域投入地方文史紀錄。從「一起來找土牛溝」、「大茅埔 客庄的傳奇」到「走讀中嵙重測區」等影片，都以影像忠實呈現地籍整理後的地方故事，使檔案活化再現，也深受金檔獎評審青睞。

陳主任強調，此次獲獎是團隊共同努力的成果，未來也將持續精進檔案管理、深化地方連結，守護台中珍貴的地政記憶。