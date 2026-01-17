中市公車創新加裝緊急求救按鈕 車頭車尾同步顯示「SOS」

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】「一鍵啟動，即時救援！」為提升大眾運輸在突發事件中的應變能力，台中市政府交通局在市區公車擴大試辦設置緊急求救按鈕，當車上發生突發狀況時，駕駛一按鍵即能啟動警示系統，公車車頭與車尾的LED燈將同步顯示「SOS 請幫我報警」標語，提示用路人協助通報警方，爭取關鍵救援時間。

交通局長葉昭甫表示，緊急事件處理強調分秒必爭，事件發生初期即是關鍵救援時機，台中市目前已有66輛新電動公車完成緊急求救按鈕裝置，未來也將列為新車標配，並結合先進駕駛輔助系統（ADAS）與駕駛訓練，全面升級交通安全防護網。

「保障乘客安全，是我們最優先的任務。」葉昭甫說，市區公車新加裝的緊急求救按鈕，是針對國內外近年公共運輸治安事件頻傳所採取的預防性措施，公車行駛過程不論是遭遇騷擾、暴力或其他緊急情形，駕駛可透過緊急按鈕立即發出求救訊號，讓外界得以及時伸出援手。緊急按鈕就設置於駕駛座旁，操作簡便，不需車上乘客介入即可發出警訊，有效降低車內民眾報警可能激怒歹徒的風險。

葉昭甫強調，面對日益多元的公共安全挑戰，交通局積極布局公車安全防護措施，已要求客運業者未來新購車輛將緊急求救按鈕列為標準配備，使公車駕駛執勤過程若發生危險，得以第一時間對外發出明確求援訊號，讓路過民眾注意到異狀，協助通報警方。市府也要求客運業者定期辦理緊急應變演練，並加強駕駛員應變訓練，確保實際遇到緊急狀況時能夠迅速妥善應對。

交通局說明，市府持續以乘客與駕駛安全為優先，全方位推動優質的交通環境，近年積極推動公車安全升級，除了補助業者安裝ADAS，協助駕駛安全行車，並督促客運公司強化行車安全教育訓練，目前全市約1,300輛公車已全面配備ADAS，有效降低視野死角風險，守護用路人與乘客安全。

此外，交通局也嚴格要求客運業者加強駕駛員「路口安全確認」機制，並將行車安全及服務品質納入每年市區公車評鑑指標，持續輔導業者精進管理，提升整體公車服務品質與安全水準。