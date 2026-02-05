中市公車春節服務 2/15起調整班次

《圖說》台中市公車自2月15日（小年夜）起至2月22日（初六）止調整班次。

【民眾網諸葛志一台中報導】為期9天春節假期即將展開，為因應民眾返鄉、旅遊等交通需求，台中市公車自2月15日（小年夜）起至2月22日（初六）止，依假期運量狀況調整班次，各路線首、末班車仍維持原本假日時刻發車，2月23日起全面恢復原服務班次。

市府交通局長葉昭甫指出，春節假期自2月14日起開跑，考量當日仍屬返鄉移動及市民準備年節各項用品交通需求高峰，公車服務維持例假日或寒假班表營運。為讓公車駕駛長能與家人團聚共度除夕佳節，市區公車2月16日（除夕）當日實施全日班次減半措施；另於2月15日（小年夜）及2月17日（初一）至2月22日（初六）期間，部分行經鐵公路重要場站之市區公車路線，將依營運需求與乘車人潮彈性調整發車班次。

交通局表示，配合學生開學，台中市公車自2月23日起即實施開學期間發車時刻班表，服務學生的跳蛙幹線公車、區、延、繞、副等路線將同步恢復營運，主要有200、500、700、900等路線，包含中興幹線、中清幹線、崇德幹線與北屯幹線等，採停靠少數主要站點並密集發車方式，縮短學生乘車到校時間。

為鼓勵民眾於春節連假期間多加利用公共運輸工具，台中市也配合交通部公路局實施「連續假期公共運輸票價優惠及轉乘優惠補貼」，民眾搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘台市市區公車享有基本里程免費。詳情請至公路局網站查詢( http://www.thb.gov.tw )。