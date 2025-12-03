中市六分局評比奪3冠 前11月破獲詐團人數翻倍

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市警察局第六分局今年在市警局評比中，奪下掃黑、緝毒、打詐等3項冠軍及肅槍亞軍的好成績。六分局今天公布，在打詐部分，前11月破獲人數較去年多2倍，查扣不法金額更增加15倍。

第六分局說明，運用最新修正的「組織犯罪條例」強化偵辦量能，連續破獲多起重大案件，從組織犯罪到非法槍枝、毒品、詐欺均有斐然成果。在台中市警察局評比中，今年一舉奪下掃黑、緝毒、打詐等冠軍及肅槍亞軍，分局長周俊銘今天代表接受市警局長吳敬田頒獎表揚。

周俊銘表示，警方長期投入大量心力打擊犯罪，但過往常受限於法律對新型態犯罪的規範不足，使得相關偵辦程序較為艱辛；此次組織犯罪條例修正後，讓警方得以在更清楚的法制架構下採取行動，能夠更適法、更周延地處理案件，讓真正應受制裁的不法份子無所遁形。

立法院5月三讀通過「組織犯罪條例」修正案後，第六分局表示，隨即依新法精神調整偵查策略，強化對犯罪組織的蒐證力度，也因此得以針對犯罪結構溯源追查，在多起案件中成功串聯上下游關係，進一步瓦解整個組織網絡，從掃黑、肅槍、緝毒到打詐都有顯著突破，也讓不法集團無法再以過往法律模糊地帶規避刑責，全面提升治安維護效能。

六分局統計，今年到11月30日為止，共查獲非法槍枝15把，平均每月約1.4把；掃黑部分累計破獲犯罪集團9團57人，較去年的6團大幅成長50%；毒品查緝則累積74件，比去年增加12件。

在打詐方面，破獲詐欺集團61團482人，查扣不法所得新台幣25億9000萬餘元，人數較去年多2倍，金額更增加15倍。六分局認為，整體數據顯示在市區治安主戰場上維持高強度執法能量，也反映在修法後更能整合資源、精準打擊各類犯罪。（編輯：黃名璽）1141203