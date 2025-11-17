中市凌晨發生街頭鬥毆事件 議員朱元宏籲市府強化夜間巡邏

台中市原住民議員朱元宏今（17）日在議會總質詢時，關切發生於台中西屯區今天凌晨深夜衝突案件，朱元宏（如圖）肯定警方反應迅速，於1時50分接獲報案後立即啟動快打機制，派出124名警力迅速到場，當場逮捕5名涉案人士，並持續追查其他相關嫌疑人，全案已由地檢署指揮偵辦。朱提醒市長深夜噪音與衝突影響居民安全與安寧，市府應持續強化夜間巡邏避免事件再發。

市長盧秀燕回應強調，「台中治安絕不縱容、不會寬待」，並指示警方全力查明案情、持續查緝相關涉案人士，確保市民夜間安全。

除了街頭暴力事件之外，朱元宏也提醒市警察局長，針對地下錢莊用暴手段討債方式也應該主動介入關心。朱元宏說，地下錢莊對借款的原住民朋友施加恐嚇、暴力手段，甚至非法蒐集利用被害人的個人資料或到學校拉白條等種種行為讓被害人心生恐懼，若警察可以適時介入關心，雙方或許可以達到和解機會，解除被害人的恐懼。