中市刑大破獲2類電信詐團 近300人受害、財損逾3億

員警在李姓主嫌台中北屯的住家外埋伏，趁著嫌犯要出門一舉逮人。

員警詢問嫌犯，「身分證對吧？出生年月日對吧？好，走啦」

嫌犯回應，「詐欺？我是在做系統的，你們是在？」

警方在李嫌家中發現大批電腦主機及相關設備，李嫌與另一名鄧姓嫌犯在網路投放廣告，吸引缺錢的民眾申辦市話或網路，再與新北一家2類電信業者合作，將來自境外的詐騙電話透過自行架設的機房偽裝成一般的市話顯示，利用非法話務系統對民眾詐騙。

台中市刑大科技犯罪偵查隊隊長吳柏寬說明，「招募國內民眾申辦市話、網路及安裝IPPBX設備，並由2類電信業者提供線路，李嫌再用VOS 3000建構地下話務系統，提供境外詐騙機房 將訊號落地到台灣後，偽裝成本國市話來詐騙民眾。」

警方8月起發動4波搜索，清查出73門人頭市話，最近4個月發話量就高達40萬通，被害人將近300位，財損金額超過3億。警方共逮捕19人，其中李姓和鄧姓嫌犯被依涉嫌《刑法》詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪條例》，目前被法院羈押禁見中。

另外，台中有民眾透過抖音談起跨國戀愛結果是詐騙，差點匯款給對方。

台中市第五分局四平所長許棋舜指出，「對方以寄送美元、返台定居為由，要求婦人代繳稅金12萬餘元，員警檢視其通訊內容後發現多處不合理，立即勸阻其匯款。」

警方17日接獲郵局通報，發現王姓婦人的手機通話紀錄內容是簡體字，婦人表示和對方是透過抖音交談，對方請她匯款代保管美元，行員發現有異通知警方。警方提醒，對方如果提到轉帳匯款或是使用帳號等字眼都要提高警覺，避免遭詐。