中市刪7500萬垃圾車預算挨批罔顧生命 盧秀燕：車齡六都第2年輕

台中市府減列明年7500多萬元垃圾車汰舊換新預算，市議員李天生痛批枉顧清潔隊員生命。（市議員李天生提供）

台中市超過574輛環保局垃圾車，市府減列明年7500多萬元汰舊換新預算，市議員李天生、蕭隆澤、陳雅惠、陳淑華8日在議會審查明年度預算時痛批，環保清潔車輛折損率偏高，減列預算枉顧清潔隊員生命。市長盧秀燕表示，市府逐年編列經費採購清潔車輛，垃圾車車齡是六都第二年輕，未來將視需求繼續調整採購。

台中市議會定期會今討論115年度總預算案，李天生表示，環保清潔車輛每天到處跑，折損率偏高，明年度清潔車輛汰舊換新計畫竟然減列7560萬元，「有錢辦購物節、沒錢採購清潔車輛」，清潔隊員工作辛勞，清潔車輛使用年限15年，如果沒有依規定汰換，將影響隊員安全。

陳雅惠批評，基層清潔隊員每天冒險執勤，卻仍使用老舊車輛，事故風險高，要求環保局提出明確汰換時程、強化車況檢修、加裝安全設備並落實教育訓練，不能讓隊員用生命維持市容，市府應優先保障基層安全。

蕭隆澤反問市長盧秀燕及局處首長的座車幾年可汰舊換新？籲請盧市長將心比心，把錢花在刀口上，讓最基層的清潔隊的同仁為市民服務時，沒有後顧之憂，行車安全更有保障。

陳淑華認為，各清潔隊都有老舊車輛都要汰舊換新，環保局長吳盛忠任期剩下1年任期，對於垃圾山以及每天300噸廚餘該如何處理都欠規畫。

盧秀燕說明，在議會支持下，市府逐年編列經採購清潔車輛，垃圾車車齡是六都第二年輕，目前汰換高峰期已過，未來將視需求繼續調整採購；至於新任環保局長「人脈好」，相信有能力解決廚餘、垃圾等問題，具體做法將在辦理追加預算中落實。

