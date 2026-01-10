中市前哨戰！韓國瑜合體江啟臣發春聯 楊瓊瓔出席活動緊貼盧秀燕

準備迎接農曆新年，立法院長韓國瑜週六（10）首場發春聯活動就選在台中大甲鎮瀾宮，合體立委江啟臣頗有力挺意味，不過接著韓國瑜馬不停蹄，下一場活動馬上就跟江啟臣的黨內競爭對手、立委楊瓊瓔同框，在場的還有國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕，頗有較勁意味。

助攻2026？韓國瑜誇江啟臣帥 「老婆比我老婆漂亮」

馬年祝福大家「馬上幸福」，韓國瑜親自題字的春聯首發活動就選在大甲鎮瀾宮，清晨就有民眾來排隊，人氣非常旺。而到台中副院長的地盤，韓國瑜也不忘直誇江啟臣，「長的又比我帥、人又比我年輕，更重要他老婆還比我老婆漂亮，所以我跟他搭配，我吃虧吃很多」。

廣告 廣告

韓國瑜合體江啟臣發春聯。圖／台視新聞

江啟臣積極備戰台中市長初選，16日國民黨將啟動首次協調，開會前夕，韓國瑜與他合體發春聯，頗有拉抬意味，不過下一場活動主角換人當，同樣有意角逐台中市長的楊瓊瓔，邀來韓國瑜、鄭麗文、前立法院長王金平，她自己也緊緊貼在盧秀燕身旁，和江啟臣的位子隔了好遠。

楊瓊瓔和盧秀燕黏緊緊。圖／台視新聞

藍1/16協調台中市長人選 江啟臣：團結很重要

盧市長則藉機喊話，黨中央盡快決定人選，期盼年前可以決定，在1月底前可以決定的話，第一個候選人可以有更多時間，也安定所有的藍營支持者，從內部的民調看起來，可以稍微透露一下，他們兩位不管哪位出線，都是勝券在握。

江啟臣則說，黨內的民主其實也都有一定的機制，黨內團結還是非常重要。國民黨2026台中市長參選人尚未出爐，綠營先隔山觀虎鬥，有意參選者比人氣，還要比站台的誰更大咖。

台中／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

辦公室主任疑濫用公務車 江啟臣說重話：再犯就開除

江啟臣宣布參選台中市長！ 爭取黨內提名全力以赴

用行動駁不合！鄭麗文擁盧秀燕讚「黨內太陽」 同台互尊秀姊妹情