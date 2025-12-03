中市剩4.6萬劑公費疫苗 高風險族要打要快

隨著年末聚會、旅遊活動頻繁，加上冷氣團接連南下，流感疫情持續升溫。根據衛生福利部疾病管制署資料顯示，全國第48週（11/23―11/29）類流感門急診就診達87,162人次，台中市則有13,237人次，與前一週相當。台中市政府衛生局提醒，流感傳播風險仍在上升，民眾出入公眾場合應自主佩戴口罩、勤洗手並落實咳嗽禮節，符合公費流感疫苗接種資格者更應儘速接種，以降低感冒重症風險。（見圖）

衛生局提醒，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，應立即就醫，並在家休息避免前往公共場所，守護自身與家人健康。

衛生局長曾梓展表示，目前國內社區主要流行的呼吸道病原體為流感A型H3N2，鄰近國家如日本、韓國及中國的流感疫情也同步上升，加上年底活動頻繁，更需提高警覺。他呼籲民眾至人潮聚集地時務必自主佩戴口罩，落實手部衛生與咳嗽禮節，身體不適請在家休息不上班、不上課，以減少傳播。符合公費疫苗接種資格的民眾，可透過台中市疫苗預約平台（https://gov.tw/hhv）預約，或至合約院所採非平台方式預約（https://gov.tw/giV），盡速接種疫苗，提高保護力。台中市共有647家公費流感抗病毒藥物合約院所，目前儲備量充足，若出現症狀應儘速戴口罩就醫並依照醫囑治療。

衛生局指出，中市今（114）年共採購82萬5,685劑公費流感疫苗，截至12月3日止已接種77萬9,352劑，使用率達94.4%，目前僅剩4萬6,000餘劑。衛生局強調，疫苗接種後約需兩週才能產生足夠保護力，近期氣溫變化大，尤其建議長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，在參與聚會或出國旅遊前務必完成接種。