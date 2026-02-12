中市加強春節校園安全及弱勢關懷 安心午餐券兌換不打烊

教育局要求各校宣導學生在寒假期間防範詐騙。（圖：教育局提供）

農曆春節將近，為了讓學童安心過好年，台中市教育局啟動春節校園安全與關懷措施，要求各級學校在寒假期間持續落實校園安全維護，並主動關懷弱勢學生生活需求，全市2萬多名符合安心午餐券申請條件的學生，可以持數位學生證到全國各縣市五大超商兌領安心午餐，確保孩子們在假期中，也能感受到來自學校與社會的溫暖支持。

教育局長蔣偉民表示，已要求各校在春節前完成校園安全巡檢作業，加強門禁管理、消防設施檢查及假期巡查，並提醒學生留意居家與外出安全、防範詐騙及網路風險，同時透過導師、輔導人員與行政團隊保持聯繫管道暢通，教育局校安中心值勤人員也24小時掌握轄屬高中以下學校（含幼兒園）及學生安全狀況，確保突發狀況能即時因應。

蔣局長說，教育局在寒假及春節期間照顧弱勢學生也不打烊，台中市學生輔導諮商中心及學校，2月14日至22日啟動加強關懷弱勢兒少及家庭關懷專案，主要照顧工作不穩定、失業或入監服刑、單親、失親、隔代教養且需協助之家庭的孩子，進行關懷訪視，讓孩子在春節期間不孤單、不失依靠。

蔣局長強調，孩子的安全與照顧不因假期而中斷，教育局在寒假期間持續照顧台中市高中以下弱勢學生的午餐，全市弱勢學生在春節期間仍可持數位學生證至7-11、全家、OK、萊爾富及楓康超市等五大立超商超市，在全國各縣市兌領安心午餐餐食。（張文祿報導）