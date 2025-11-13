中市加碼普發現金？ 盧秀燕：勿傳遞假訊息

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市議會今(13)日進行定期會市政總質詢，市議員楊啓邦關心台中市政府是否真如外界所說有盈餘能加碼普發現金，請市長說明。市長盧秀燕表示，如同立委王義川所說：「普發現金是詐騙、是假訊息」，呼籲各界勿再傳遞假訊息，也不應用假訊息作為問政基礎，未來台中市若財政狀況轉好、有盈餘，會很樂意普發現金。

▲市議員楊啓邦關心台中市政府是否真如外界所說有盈餘能加碼普發現金。

今日總質詢多位議員建議台中市政府售地收入加碼普發現金，對此，盧市長說明，售地費用就是繳庫，用來彌補當年度預算的缺口，售地收入1,023億元已經用於社會福利及公共建設。台中市近6年決算短絀9億元、地方稅短徵17億元，明年若有盈餘會很樂意普發現金，也需視年度財政狀況而定。

台中市政府財政局說明，台中市歷年決算累計尚有短絀，各項重大建設經費需求龐鉅，每年預算均有差短須彌平，目前無餘裕可普發現金。台中市各項收入繳入市庫後，都已統籌運用於推展各項市政建設及社會福利政策，並納入各年度決算，非未來可使用財源，且108年至113年度歲入歲出決算合計「短絀」9億元；截至113年底，歷年累計尚有短絀211億元、公共債務未償餘額845億元。

財政局指出，「財政收支劃分法」修法後，雖擴大中央統籌分配稅款規模，但中央縮減對地方補助款，台中市115年度中央普通統籌分配稅款獲配數增加295億元，但一般性及計畫型補助收入減少157億元，且尚有許多補助項目的核定期程及補助比率處於不確定狀態，未來所增經費均須籌措財源因應；又台中市正逢捷運藍線等重大建設經費需求高峰期，115年度總預算案尚有歲入歲出差短143億元須以賒借收入彌平，未來施政及建設仍將面臨艱鉅挑戰。

對於售地收入用於普發現金等建議，財政局說明，台中市各市地重劃區及區段徵收區開發成本，都需要先向金融機構借款籌應，因此，開發完成後的抵費地及配餘地依法處分後應優先償還借款，如有賸餘再依規解繳台中市實施平均地權基金，並視基金財務狀況，編列適當盈餘繳庫，用於充實市政建設、補貼弱勢族群等社福政策。未來市府仍將恪遵財政紀律、落實開源節流，持續推動市政建設與提升市民福祉政策、活絡台中市的經濟。