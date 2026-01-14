中市加碼補助納管工廠設消防水塔

納管工廠消防射水測試。

▲納管工廠消防射水測試。

提升納管工廠消防安全及火災搶救效能，台中市消防局積極推動「納管工廠設置廠區外部消防水源（水塔）補助計畫」，協助納管工廠建置充足且穩定的消防用水來源，降低火災初期搶救水源不足的風險，展現市府守護市民生命財產安全的決心。

消防局指出，部分工廠區位偏遠或周邊公共消防水源不足，火災發生時易影響搶救效率；為此，市府特別編列補助經費，鼓勵納管工廠於廠區外部設置具備一定有效水量的消防水塔，作為消防車取水及持續供水的重要支援設施，強化整體防災韌性。

廣告 廣告

消防局說明，此補助計畫對象為已通過經濟發展局核准之納管工廠，補助項目包含消防水塔主體、基座及相關給水管路等設施，每家工廠最高可補助設置費用八成、上限二十萬元，減輕業者建置消防設施的經濟負擔，提升參與意願。補助總經費達四千萬元，預計可協助約二百處工廠完成設置。

消防局進一步說明，此計畫已開始受理申請，至今年十月三十一日止，或經費用罄即提前截止。相關申請流程採書面審查，由消防局專責人員依申請資料完整性與經費合理性辦理核銷，確保補助資源妥善運用、發揮最大效益。

消防局強調，推動納管工廠設置外部消防水源，不僅有助於火災現場即時取水、提升搶救效率，更是落實工廠消防安全管理、降低災害風險的重要關鍵。未來將持續結合輔導、補助與查核機制，與業者共同打造安全、永續的產業環境，讓台中成為兼顧產業發展與公共安全的宜居城市。