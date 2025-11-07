中市加碼補助養豬戶 落實禁用廚餘飼養防疫措施

動保處每天針對全市五十九場高風險養豬場進行親訪疫調及消毒，加強飼養環境及生物安全查核。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

中央宣布全面禁用廚餘飼養豬隻，飼養成本隨之上升。為減輕農民負擔，台中市政府動保處七日指出，在中央每頭豬補助三百元之外，中市再加碼補助一百元，高風險養豬場進行每天訪查與採檢作業，確保防疫措施落實。

農業局動保處表示，禁用廚餘期間，取得環保局廚餘等廢棄物再利用檢核資格的養豬場須改用飼料，導致養豬場面臨飼養成本增加的壓力。減輕農民負擔，補貼農民轉用飼料的成本差額，中央每頭豬補助三百元，台中市政府再加碼每頭豬補助一百元，每頭豬補助四百元。

中央尚未公布新一輪防疫指引前，動保處比照前三輪最高規格持續執行防疫作業。每天針對全市五十九場高風險養豬場進行親訪疫調，加強飼養環境及生物安全查核，對每一頭斃死豬隻進行採檢，確保防疫狀況穩定可控。

動保處說明，目前活豬運載、拍賣及屠宰作業已恢復，農業局監控肉品市場及屠宰場的生物安全措施，包括車輛消毒、人員防護及環境管理，穩定市場供需。