中市勞動人權短片徵選 獲獎名單出爐

▲114年度勞動人權短片徵選活動首獎獲得高額獎勵。

營造友善無歧視的職場環境，台中市政府勞工局連續第8年舉辦「勞動人權短片徵選競賽」，今年共評選出13組優秀作品。活動依「短片切題性」、「完整性」與「創意度」三大項目進行評比，經專家學者多次討論後，分別選出學生組及社會組得獎者，並於昨(1)日在市政大樓舉行頒獎典禮。勞工局期盼透過徵選與頒獎活動，讓更多市民關注勞動人權、性別平等等議題，共同維護自身的勞動保障。

勞工局長林淑媛指出，此次學生組首獎《仙女下凡打工記：勞動人權不打折》以活潑逗趣的方式詮釋暑期打工族常遇見的職場困境。片中主角是一位在天庭屢屢出包的仙女，在凡間展開暑期打工修煉，遇到問題便透過對講機向玉帝求助，並以「勞動人權咒語」破解危機。

社會組首獎《別想讓我主動離職》則聚焦於企業常見的脫法行為——以話術引誘員工主動辭職，以規避資遣費與開立非自願離職證明的法定義務。勞工局指出，作品透過誇張劇情呈現小王面臨「被離職」壓力時，如何運用法律知識保障自身權益。

勞工局表示，希望藉由民眾富創意的拍攝手法與詼諧敘事，使大眾了解勞工法令並非枯燥難懂，也能以幽默方式呈現。今年活動獎項包含首獎、銀獎、銅獎及佳作，總獎金高達 30 萬元；得獎作品中也包括《說不出口的勇氣》、《每一個月 Every Month》與《電梯》等，題材多元、具相當深度。

此外，勞工局亦同步舉辦勞動人權電影播映活動，讓市民在輕鬆觀影中提升勞動知識。今年播映片單包含《逆轉人生》、《我的完美日常》及《實習男生存法則》等三部作品，並在正片前加映年度首獎短片，讓更多人接觸勞動人權與性別平等的觀念。