中市勞局助聽障青年突破求職困境 聽見未來的可能
台中市政府積極打造友善多元的就業環境，今年再次成功協助身心障礙青年跨越求職挑戰，勞工局舉例表示，年初有位社會新鮮人因先天有重度聽力障礙，求職路不順遂，經就服員諮詢後，將其具備穩定的文書能力作為求職利器，最後順利媒合至醫院擔任人事助理，順利展開人生職涯階段。（見圖）
勞工局表示，20 歲的阿彥因先天性重度聽力障礙，自小依靠助聽器生活，卻仍努力以自然口語與他人溝通，始終保持開朗與期待的態度。然而，今年初首次踏入職場時，他卻屢遭拒絕，讓原本自信滿滿的他一度陷入自我懷疑，對未來產生迷惘，所幸在台中市政府沙鹿就業服務站的介入協助下，情況迎來轉機。
就服員在諮詢過程中注意到阿彥細心、穩定且具備電腦文書能力，並依照他想從事內勤工作的方向，積極搜尋鄰近合適職缺，同時向企業推薦並搭配僱用獎助資源，使媒合更順利。最終，阿彥成功錄取鄰近醫院的人事助理職務，進入期待已久的社會新階段。
勞工局指出，如今阿彥已穩定就業5個月，透過口語及通訊軟體皆能順利完成交辦工作，同事也讚賞他的認真與負責。他對這份工作充滿珍惜，更期許自己持續成長，在職場扎實站穩腳步。
勞工局長林淑媛表示，台中市政府致力保障身心障礙者的就業權益，推動完整的職業重建服務與多項就業促進措施，從評估、訓練到支持性或庇護性就業，提供一條龍式協助；對能進入一般職場的求職者，各就業服務據點更提供「一案到底」服務，由專屬就服員從初談、媒合到就業後追蹤全程陪伴，協助求職者重拾自信並克服求職困境。
台中市就業服務處補充，全市 27 處就業服務據點均提供「一案到底」服務，並依照求職者需求運用職場學習再適應計畫、僱用獎助津貼等工具，陪伴求職者邁向穩定就業，持續打造更友善、更多元的就業城市。
